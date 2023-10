Ídolo de clube espanhol surpreende ao interromper carreira para cuidar da esposa com câncer

Capitão e ídolo do Las Palmas, clube da Primeira Divisão da Espanha, o meio-campista Jonathan Viera interrompeu a carreira, aos 34 anos, e vai se dedicar aos cuidados com a esposa, Estefania Reyes, que foi diagnosticada com um câncer no útero. A revelação da decisão foi feita pela própria esposa do jogador, por meio das redes sociais.

Em sua quarta passagem pelo Las Palmas, Vieira é um dos principais jogadores do clube espanhol, mas desde o início de outubro não atua constantemente. Após a partida contra o Celta de Vigo, o jogador afirmou que não o restava muito tempo de carreira, porém não entrou em detalhes. "As etapas acabam, e acho que a minha está acabando. Cada vez falta menos. Sempre que vou a campo tento aproveitar.

