Dois meses após demissão, Ana Moser volta ao governo Lula

O conselho fiscal do Sesc é formado por representantes do comércio, de entidades sindicais, do INSS e integrantes de três ministérios: do Trabalho, do Planejamento e do Desenvolvimento Social. O colegiado é responsável pela fiscalização das contas do Sesc. Lupi atuava como representante do INSS, posto agora de Ana Moser. Demissão Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte em setembro para realocar novos aliados do governo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O_ANTAGONISTA: Demitida do Ministério do Esporte, Ana Moser ganha novo cargo no governo LulaA nomeação de Ana Moser foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (31) como integrante titular do conselho fiscal do Sesc

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

G1: Demitida do Esporte, Ana Moser ganha novo cargo no governo e vai integrar conselho do SescMinistra deixou o governo federal há cerca de dois meses para abrigar um apadrinhado do Centrão e do presidente da Câmara, Arthur Lira, na Esplanada dos Ministérios.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Após deixar Esporte, Ana Moser é indicada ao conselho do SescSubstituída do Ministério do Esporte em outubro, Moser agora ganha cargo no Conselho Fiscal do Sesc

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Lula e Haddad se reúnem hoje com líderes da base para discutir medidas de arrecadaçãoMinistro falou em 'erosão' de receitas após Lula colocar meta fiscal em xeque

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Déficit zero é dado como morto no governo Lula, mas ministros batem cabeça sobre nova metaDéficit zero é dado como morto no governo Lula, mas ministros batem cabeça sobre nova meta

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Lula diz que não vai cortar gastos do orçamento e pressiona base para ampliar arrecadaçãoLula diz que não vai cortar gastos do orçamento e pressiona base para ampliar arrecadação

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕