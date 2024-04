Dois filmes brasileiros chegam aos cinemas nesta quinta-feira (4). Veja detalhes dos dois fimes abaixo. Uma Família Feliz Eva acabou de dar à luz o seu terceiro filho e se depara com a angústia de uma depressão pós-parto em meio a uma vida burguesa supostamente perfeita. O ar tranquilo de sua família feliz é invadido por acontecimentos estranhos quando suas filhas gêmeas aparecem machucadas. Ela é acusada e retaliada pela comunidade.

Isolada e questionada por seu próprio marido, ela precisa superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família. Elenco: Grazi Massafera, Reynaldo Gianecchini, Luiza Antunes https://www.youtube.com/watch?v=698K_oIxjG0 Domingo à Noite Margot tem 75 anos e é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é casada há mais de 50 anos com Antônio, um escritor premiado e com Alzheimer avançado. Enquanto luta para manter a independência deles e cuidar do marido sozinha, ela enfrenta grandes dificuldades internas para finalizar seu último film

