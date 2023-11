Doenças mentais e pensamento criativo

As doenças mentais - que variam desde ansiedade e depressão até transtornos de personalidade ou psicose - têm sido associadas ao pensamento criativo há muito tempo. Não é por acaso que mentes brilhantes e criativas, como o ator Robin Williams, o comediante Stephen Fry e a escritora Virginia Woolf lutavam contra o transtorno bipolar ou que o matemático John Nash teve sua luta contra a esquizofrenia imortalizada no filme 'Uma mente brilhante'.

Em artigo publicado no site especializado The Conversation, Gil Greengross, professor de Psicologia na Universidade Aberystwyth, no Reino Unido, explica que muitos pesquisadores acreditam que tanto a doença mental quanto a neurodivergência podem melhorar o pensamento criativo. Pessoas com sintomas leves de psicose, por exemplo, experimentam divagações mentais e pensamentos desorganizados. 'Isso pode ser um desafio para o foco, mas pode ser benéfico para estimular a criatividade', afirma Greengross





