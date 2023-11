Documento assinado por igrejas cristãs condena ataques em Israel e Palestina

Um documento, assinado por 27 igrejas, organizações cristãs e afins seguido de 271 assinaturas de lideranças de diferentes igrejas cristãs (bispos, pastores, pastoras e membros de igrejas) e de apoiadores/as, a convite do movimento Evangélicos pela Justiça, foi tornado público nesta semana.

Os signatários declaram sua posição diante do conflito bélico entre Israel e Palestina, com a condenação dos ataques do Hamas contra civis israelenses e o repúdio ao abuso do direito à defesa pelo Estado de Israel, que passou a se configurar como limpeza étnica e genocídio. O texto apoia os esforços pelo fim do conflito e afirma o radical compromisso cristão com a paz justa e duradoura. Leia o texto na íntegr

:

