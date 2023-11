Documentário ‘Elis e Tom’ é tema do Canal Livre deste domingo

O programa Canal Livre deste domingo (28) irá abordar o documentário “Elis e Tom: Só Tinha de Ser Com Você”, que traz imagens inéditas e curiosidades dos bastidores de um dos trabalhos mais importantes da música brasileira. O Canal Livre recebe Roberto de Oliveira, diretor do filme, João Marcello Bôscoli, produtor musical e filho de Elis Regina, e os jornalistas Fernando Mitre e Gisele Kato, do canal Arte 1.

Os ensaios, os bastidores, e até os embates entre os dois. Quase 50 anos depois, todo esse material foi reunido para o projeto audiovisual. “Os dois cresceram, os dois saíram maiores, um aprendeu com o outro, que prova que duas pessoas consagradas sempre tem como aprender uma com a outra. Através da arte eles se entendem, tudo fica bonito”, disse o diretor do documentário, Roberto de Oliveira.

