Do Bronx rebate críticas após saída do UFC 294: 'Brasileiros falando besteira'

Charles do Bronx resolveu falar diretamente com os brasileiros que estão criticando a situação que aconteceu antes do UFC 294. No último fim de semana, Islam Makhachev defendeu o cinturão dos leves contra o campeão peso-pena Alexander Volkanovski - que substituiu o justamente o brasileiro após um corte profundo no supercílio.

Eu não tenho medo de ninguém, eu tenho respeito', contou do Bronx, que continuou:'Então, você imagina, eu fiz um camp de dois meses treinando igual louco, pra no último dia, me machucar para não lutar? Não tem nexo. Sem contar que, tipo assim, a gente não tá falando de 100 ou 200 reais. A gente tá falando de muito dinheiro. Então, eu não lutei, infelizmente, porque aconteceu isso (corte), não tem muito o que fazer.

