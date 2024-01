DNIT é multado em R$ 48,4 milhões pelo Ibama por não cumprir medidas ambientais

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) foi multado pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no ano passado, com R$ 48,4 milhões em multas ao órgão responsável do governo federal. O DNIT é obrigado a adotar medidas para prevenir, acompanhar ou reparar os danos ambientais provocados pelo empreendimento, como compensar o desmatamento e proteger a fauna dos locais em que atua.

Nos casos em que foi multado, o DNIT deixou de apresentar documentos comprovando que tenha executado essas medidas compensatórias, ou o Ibama conseguiu verificar, no local, que elas não haviam sido aplicadas. Antes deste ano, o recorde de multas impostas ao DNIT tinha acontecido em 2018, quando o órgão foi cobrado em R$ 18,9 milhões, ou R$ 23,7 milhões corrigidos. No ano passado, último da gestão Bolsonaro, foram R$ 13,6 milhões — ou seja, houve um aumento de 255% nas autuações em 2023. Procurado pelo UOL, o DNIT atribuiu o aumento à retomada de ações de fiscalização do Ibama no governo Lul





