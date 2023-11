Djokovic vence Dimitrov e conquista o título do Paris Masters

A final foi decidida em sets diretos: 6/4 e 6/3, em uma hora e 38 minutos de partida. Na primeira parcial, “Nole” foi arrebatador no saque, com 15 pontos vencidos em 17 com o primeiro serviço. E na única chance de quebra que teve, o sérvio aproveitou. No segundo set, Dimitrov até salvou um break-point, teve 73% de aproveitamento dos pontos com o primeiro saque, exatamente igual a Djokovic, mas não adiantou.

Com mais duas quebras, o líder do ranking fechou o jogo final de Paris sem grandes sustos.Djokovic está mais que garantido no ATP Finals, que será realizado a partir de 12 de novembro, em Turim, na Itália.Jovem de 14 anos, Luis Miguel vai à final do 38º Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA) e tenta título inédit

:

JORNALODİA: Tênis: Djokovic vence Dimitrov e conquista o hepta do Masters 1000 de ParisSérvio chega a mais um título na temporada ao vencer por 2 sets a 0

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

LANCE!: Djokovic derruba Rublev e enfrenta Dimitrov na decisão em ParisSérvio superou mais uma batalha para se garantir na final

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: Novak Djokovic reduce a Grigor Dimitrov y conquista por sexta vez BercyEl serbio anula el espléndido momento del búlgaro (6-4 y 6-3, en 1h 36m), alcanza los 40 trofeos en los Masters 1000 y se eleva a las puertas de la Copa de Maestros

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

LANCE!: Djokovic se vinga de Rune em batalha de 3h e vai à semi em ParisSérvio havia perdido final do ano passado e vinha de problemas estomacais no dia anterior

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: El renacimiento otoñal del liberado DimitrovEl búlgaro vence a Tsitsipas (6-3, 6-7(1) y 7-6(3) y regresa seis años después a la final de un Masters 1000, en la que se medirá (15.00) con Djokovic, superior a Rublev

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: Y la pregunta es, ¿quién puede con Djokovic?El serbio supera un dure cruce con Rune (7-5, 6-7 (3), 6-4) para acceder a las semifinales de Bercy y encadena 16 triunfos, 29 de 30 desde Roland Garros

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »