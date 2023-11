Djokovic estreia com vitória em Paris e dá passo para fechar o ano no topo

O sérvio passou pelo argentino Tomas Etcheverry, 31º colocado, por 2 sets a 0 com fáceis 6/3 6/2. Djokovic dá um passo para fechar o ano como número 1. Caso conquiste o torneio parisiense ele ficará com vantagem de até 1495 pontos, quase que suficiente para ratificar a liderança uma vez que Carlos Alcaraz foi eliminado logo na estreia do evento. Outro favorito eliminado foi o russo Daniil Medvedev.

Nole vai em busca do sétimo título em Paris e soma agora 46 vitórias e nove derrotas no torneio onde é o atual vice-campeão. Ele busca seu 40º títuloTênis

