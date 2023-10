Djokovic e Alcaraz conhecem a chave no Masters de Paris

Cabeça de chave 1 e atual vice-campeão, Nole saiu de bye na primeira rodada e pode estrear contra o compatriota Miomir Kecmanovic, 55º, ou o argentino Tomas Etcheverry, 32º. Logo nas oitavas de final ele poderá reeditar a semifinal do Nas quartas o rival pode ser o dinamarquês Holger Rune, sexto favorito, que seria a reedição da final do ano passado em Bercy com triunfo do nórdico. Taylor Fritz é outro potencial adversário.

Na semifinal o italiano Jannik Sinner, quarto colocado, poderia ser o adversário. Sinner estreia diante de um qualifier ou o americano Mackenzie McDonald. Carlos Alcaraz é o segundo favorito e estreia contra o britânico Cameron Norrie ou o convidado local Alexandre Muller. Karen Khachanov é potencial adversário nas oitavas, o grego Stefanos Tsitsipas ou o alemão Alexander Zverev nas quartas. O russo Daniil Medvedev é possível rival em uma eventual semifinal.

