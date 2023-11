DJ raptada pelo Hamas em Israel está morta, confirma a família da alemã

O que se sabe e o que falta esclarecer sobre morte de estudante encontrada carbonizada na Zona Oeste do Rio

Raphaela Salsa Ferreira desapareceu na última quinta-feira, quando chegava em sua casa, na Praça Seca.

Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, chegava em sua residência, na Praça Seca, na Zona Oeste da capital, quando foi levada por criminososTanques de Israel entram nas periferias de Gaza, e Exército intensifica ataques headtopics.com

Autoridades israelenses afirmam ter matado 'dezenas de terroristas em centenas de ataques'; segundo porta-voz militar, mais de 600 alvos foram bombardeados em 24 horas

Morte de DJ alemã: quem é Shani Louk, artista sequestrada pelo Hamas

Família confirma morte de DJ alemã raptada pelo Hamas
Shani Louk apareceu deitada na caçamba de uma caminhonete, cercada por membros do Hamas durante primeiro ataque

Corpo de alemã sequestrada pelo Hamas é encontrado, diz família
A DJ e tatuadora Shani Louk foi uma das vítimas dos terroristas que participava de uma rave no sul de Israel, perto da faixa de Gaza

Israel diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aérea

Israel diz ter matado chefe do Hamas que coordenou invasão de 7 de outubro pelo ar

Israel ataca Gaza depois de bombardear túneis do Hamas
No 22º dia do conflito, o território palestino de Gaza, sitiado por Israel, está agora isolado devido ao corte das comunicações e de Internet.