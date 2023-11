DJ alemã sequestrada pelo Hamas está morta, diz família

A DJ germano-israelense Shani Louk, sequestrada por extremistas do Hamas durante um festival de música, em 7 de outubro, está morta. A notícia foi confirmada pela família da artista nesta 2ª feira (30.out), em entrevista ao canal de notícias alemão RTL."Infelizmente, ontem recebemos a notícia de que minha filha não está mais viva", disse a mãe da jovem, Ricarda Louk.

A informação também foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, que escreveu pelo Twitter:"Estamos arrasados ??em anunciar que a morte da germano-israelense Shani Luk foi confirmada".Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.no deserto de Negev, em 7 de outubro.

Dias após o sequestro, a mãe da artista havia afirmado a um jornal alemão que Shani estava internada em um hospital de Gaza, gravemente ferida na cabeça. Não se sabe, no entanto, quando a morte de Shani aconteceu. headtopics.com

