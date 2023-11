DJ alemã raptada pelo Hamas está morta, confirma família

A artista de 22 anos foi vista pela última vez sendo levada por terroristas que haviam invadido um festival de música eletrônica perto do Kibutz Reim. Durante mais de três semanas, a família vinha apelando ao governo alemão que ajudasse no resgate da DJ.— Infelizmente recebemos ontem a notícia de que minha filha não está mais viva — disse a mãe de Shani, Ricarda Louk, à RTL/ntv.

Veículos estão a cerca de três quilômetros ao norte do local do festival de música atacado pelo Hamas. Ela foi uma das centenas de participantes feridas por terroristas do Hamas durante um festival perto da Faixa de Gaza. Um vídeo em que ela aparece de bruços, aparentemente desacordada, na caçamba de uma caminhonete dos extremistas rodou o mundo.

A mãe de Shani havia confirmado, anteriormente, que era sua filha quem aparecia nas imagens que circularam nas redes sociais por meio das tatuagens e dos dreads no cabelo da mulher.Parentes da jovem destacaram à mídia internacional que ela "era pacifista" e conhecida por seu envolvimento na organização de festivais de música.A artista tem foi criada em Israel, onde o alistamento militar é obrigatório. headtopics.com

— Comecei a ligar para ela para saber onde ela estava, se estava perto de um local seguro. Ela disse que estava em um festival no sul e estava entrando em pânico — relembrou. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que participantes da rave precisaram correr pelo deserto para escapar de bombas e tiros.Dois sargentos foram submetidos ao conselho de disciplina da corporação; outros três agentes também foram investigados no inquérito que apura envolvimento com a milícia de Itaguaí, na Região Metropolitana

