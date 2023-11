Ditadura venezuelana continua a criar ambiente propício à corrupção

ocupou o noticiário nos últimos dias pelos movimentos de distensão na direção dos opositores do chavismo. Depois do anúncio de um acordo com a oposição para permitir “eleições livres” no ano que vem e da libertação de cinco presos políticos, obteve dos Estados Unidos a suspensão temporária do embargo à compra de petróleo e outros produtos venezuelanos.

Ao canalizar os recursos desviados para imóveis, a corrupção chavista repete prática comum na América Latina. Assentada sobre a maior reserva de petróleo do mundo e sujeita a todo tipo de interferência do governo em sua gestão, a PDVSA tem oferecido aos corruptos venezuelanos uma oportunidade sem igual. Os esquemas cobram comissões sobre as exportações de petróleo.