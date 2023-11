Distrito de Design Ipanema é inaugurado no Rio de Janeiro

Quem pensa em repaginar os ambientes da casa tem agora mais uma opção para pesquisar móveis e outros objetos para transformar o lar. Isso porque a partir desta terça-feira, dia 7, o público poderá conferir o Distrito de Design Ipanema, iniciativa de 27 lojistas de arquitetura, decoração e design de interiores que tem como objetivo mapear os endereços de décor do icônico bairro carioca. O modelo foi inspirado nos moldes do Miami Design District.

Além de atrair os interessados pelo tema, a ideia é mostrar aos cariocas que é possível montar uma casa inteira sem sair de Ipanema, já que a pessoa encontrará de louças e metais até móveis de design assinado, entre outros itens. As 27 lojas estarão identificadas com placas e o público terá acesso ainda a um mapa sinalizando os endereços, em versão impressa, para ajudar a explorar todas as opções da região

:

JORNALOGLOBO: Bombeiros retomam buscas por adolescente desaparecido em Ipanema; ressaca continua e ondas podem atingir 3,5mMarinha alerta para ressaca no litoral do Rio até às 18h. COR monta reversível na Delfim Moreira, altura com Bartolomeu Mitre até Jardim de Alah

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Mãe de adolescente que se afogou em Ipanema revela que jovem foi à praia sem autorizaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Buscas continuam por adolescente que desapareceu no mar em IpanemaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Adolescente desaparece após ser afogar em Ipanema; Marinha alerta sobre ressacaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Quase 60 pessoas morreram sem ver distrito reconstruído em MarianaObras seguem em andamento, oito anos após rompimento de barragem

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Rodoviários do Distrito Federal entram em greve nesta 2ª feira (6.nov)Rodoviários do Distrito Federal entram em greve nesta 2ª feira (6.nov)

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »