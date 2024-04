Distorção de imagem: o que é o problema de saúde de Eliezer e outros famosos que também sofrem da condição

O influenciador e ex-BBB, Eliezer, contou que desfez a harmonização facial após achar que uma foto sua havia sido manipulada. Em vídeo publicado na terça-feira (2), em suas redes sociais, ele contou ainda que sua esposa, a também influenciadora e ex-BBB Viih, o alertou sobre a possibilidade de ele estar com distorção de imagem. — Eu acho que o que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem.

Para quem não sabe o que é isso, é quando a gente cisma com alguma característica da nossa aparência e a gente acha ou julga inapropriada para a nossa imagem. A gente não consegue ver nada além daquilo — contou o ex-BBB. O transtorno de imagem é o nome popular de uma condição psiquiátrica chamada transtorno dismórfico corporal ou TDM

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eliezer e Viih Tube recebem ex-'BBB's em primeira visita na casa novaEliezer e Viih Tube recebem ex-'BBB's em primeira visita na casa nova

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Viih Tube e Eliezer recebem ex-'BBB's como primeiras visitas da nova mansão: 'Chique demais'Laís e Gustavo, da mesma edição que o pai de Lua, foram convidados para um almoço de domingo

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Eliezer revela que desfez harmonização facial: 'Tive distorção de imagem'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Eliezer reverte harmonização facial: 'Foi uma grande distorção de imagem'Ex-BBB recebia críticas frequentes por causa de sua aparência

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Eliezer faz surpresa para Viih e filha na nova mansão: 'Sou brega mesmo'Daniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Como será o luxuoso aniversário de um ano da filha de Viih Tube e Eliezer?Serão três dias de festa em um resort com mais de 100 quartos reservados para os convidados

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »