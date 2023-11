Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos em morte de estudante encontrada carbonizada

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, neste domingo (29), pedindo informações que levem à identificação dos envolvidos na morte de Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos. Ela foi levada por criminosos, na noite da última quinta-feira (26), quando chegava em casa, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Seu corpo foi encontrado carbonizado no dia seguinte, em Santa Cruz, também na Zona Oeste.

Outro colega do curso, que também preferiu não se identificar, relatou como a vítima era feliz e bem-humorada. “Ela era sorridente, me fez sorrir muitas vezes, me deu muitos conselhos. Tivemos muitos momentos bons. Em praticamente todos os trabalhos na sala de aula eu era a dupla dela.'A tia da vítima, que teve a identidade preservada, contou que ela voltava do curso para casa, na Praça Seca, por volta das 21h20, a bordo de um carro de aplicativo.

