Essa é a opinião de Lincoln Green, guianês que vende comida de rua no Stabroek Market, o maior mercado de Georgetown, a capital do pequeno país sul-americano. O governo venezuelano baseia seu ponto de vista no fato de Essequibo ter pertencido à Capitania Geral da Venezuela do Império Espanhol e, após a independência do país em 1811, o território ter continuado sob controle do país durante alguns anos.

Comprou da Holanda as terras que se tornariam a Guiana Inglesa, cujas fronteiras com a Venezuela não estavam bem definidas. Em 1899, o governo venezuelano denunciou que o Reino Unido estava invadindo o seu território e concordou em levar o assunto a um tribunal em Paris. Como apontou Green, a questão foi então considerada resolvida quando a Sentença Arbitral de Paris decidiu a favor do Reino Unido. Mas quatro décadas depois, a Venezuela encontrou provas de uma suposta injustiça durante o processo judicial e reativou a demanda





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Disputa territorial entre Venezuela e Guiana sobre o EssequiboUm referendo promovido pela Venezuela sobre a região do Essequibo, rica em recursos naturais, está causando tensão entre os dois países. A Guiana defende uma fronteira definida em 1899 e recorre à Corte Internacional de Justiça para validá-la.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Conselho de Segurança da ONU debate disputa territorial entre Venezuela e GuianaO Conselho de Segurança da ONU debateu a controvérsia entre Venezuela e Guiana pelo Essequibo, território rico em petróleo que os dois países disputam há mais de um século e que preocupa a comunidade internacional.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Exercícios militares e pedidos de diálogo: disputa Venezuela-Guiana preocupa comunidade internacionalA disputa pelo Essequibo ganhou força após a descoberta de jazidas de petróleo em 2015

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Biden pede que Brasil atue para desarmar tensão entre Venezuela e GuianaO governo de Joe Biden, nos EUA, procurou interlocutores brasileiros, pedindo que o Palácio do Planalto e o Itamaraty atuem para acalmar a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana, evitando que a crise saia do controle.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Essequibo: o papel dos EUA na crise entre Venezuela e GuianaO governo dos EUA é um aliado político e econômico poderoso da Guiana, enquanto a Venezuela segue em frágeis negociações pelo alívio de sanções.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Essequibo: por que crise ressuscita temor do Brasil sobre presença militar dos EUA na AmazôniaEm meio a disputa na região amazônica, EUA anunciaram exercícios militares com a Guiana.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »