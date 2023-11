Disputa dos ex-aliados Waguinho e Canella afeta serviços públicos de Belford Roxo

Na Câmara de Belford Roxo, vereadores Fábio Varandão e Eduardo Araújo conseguem retomar seus mandatos antes do início da sessão desta quarta-feira — Foto: Felipe Grinberg / Agência O Globo

A prefeitura admite que as demissões causaram problemas, mas diz remanejar profissionais e que não há mais unidades funcionando em meio período. O município não explicou por que demitiu grande número de funcionários no meio do ano letivo e informa que, “caso seja necessário, as aulas serão repostas”.

Aos cofres públicos, as viagens de Waguinho em 2023 custaram R$ 69 mil. Oficialmente, foram justificadas para “tratar de assuntos diversos em órgãos da União”. headtopics.com

No mês passado, o prefeito tentou mudar a Lei Orgânica do Município e permitir que seu aliado Armandinho Penelis (MDB) continuasse na presidência da Câmara de Vereadores no ano que vem. A manobra fez com que o prefeito perdesse a maioria no Legislativo municipal — segundo acordo anterior, em 2024 um aliado de Marcio Canella assumiria a presidência.

Além das contas, que, se rejeitadas pelos vereadores, deixarão Waguinho inelegível por 8 anos, o controle da Câmara é importante no ano pré-eleitoral, quando serão votados o orçamento de R$ 1,2 bilhão da cidade, entre outros projetos de interesse do Executivo. headtopics.com

— Eu participei desde janeiro de 2016 quando fui eleito também vice-prefeito e toquei grandes obras na cidade — disse Canella.

