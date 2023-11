Disputa acirrada no Grande Prêmio de Fórmula 1

A disputa entre os postulantes ao vice-campeonato, Lewis Hamilton (Mercedes) ultrapassa Sergio Pérez (Red Bull) e assume o quarto lugar. Max Verstappen (Red Bull) segue na ponta, mas agora com George Russell (Mercedes) em segundo. Max Verstappen (Red Bull) ultrapassa Lando Norris (McLaren) na largada e assume a liderança. Sergio Pérez (Red Bull) perde o terceiro para George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Mercedes) é quinto.

Lando Norris (McLaren) larga na pole position, com Max Verstappen (Red Bull) em segundo lugar. Confira horários das últimas corridas da temporada 2023 da Fórmula 1

:

BAND.COM.BR: Fórmula 1 confirma o Grande Prêmio de São Paulo no calendário até 2030Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes , Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

VEJA: Grande Prêmio de SP estende contrato para realização da F1 até 2030Anúncio foi feito na manhã desta sexta, no autódromo de Interlagos, pelas partes envolvidas na realização do evento

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

EXAME: Fórmula 1 e SP anunciam acordo para o Autódromo de Interlagos receber grande prêmio até 2030Contrato em vigência era válido até 2025. Administração municipal desembolsará US$ 125 milhões

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

JORNALODIA: Fórmula 1 estende contrato com São Paulo para Interlagos receber GP até 2030Originalmente, o contrato com São Paulo para a realização do Grande Prêmio tinha validade até 2025

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Os planos do partido de Bolsonaro para Ramagem na disputa pela prefeitura do RioOs planos do partido de Bolsonaro para Ramagem na disputa pela prefeitura do Rio

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CNNBRASIL: TST vira palco para disputa sobre piso da enfermagem no setor privadoRepresentantes de empresas pediram mediação do tribunal para chegar a acordo com trabalhadores, depois de decisão do STF

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »