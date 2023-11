Disney se hace con el control de Hulu tras comprar a Comcast un tercio de la plataforma

La plataforma es a la fecha uno de los canales de salida más recurridos para las series de Fox y ABC como The Bear y Only murders in the building. Comcast y Disney habían acordado en 2019 que el valor de Hulu era de al menos 27.500 millones de dólares. Este será el piso para la negociación entre las partes. Comcast ha aprovechado el anuncio de este miércoles para comunicar que tiene grandes expectativas para el proceso de avalúo de su posición minoritaria.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Disney anuncia compra de fatia restante de Hulu por US$ 8,6 bilhõesOperação torna serviço de streaming propriedade integral do Magic Kingdom

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com indicadores reforçando pausa no aperto do BCEÍndice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,53%, aos 433,41 pontos

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Netflix, Prime Video, HBO, Disney, Star+: o que chega aos streamings em novembroFilmes que acabaram de sair dos cinemas, novas temporadas de séries amadas pelo público e mais novidades

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Governo lança central 121 para atendimento de beneficiários de programas sociais. Veja como vai funcionarO serviço conta com cerca de 600 operadores que atendem os mais diversos tipos de demandas, principalmente sobre o Programa Bolsa Família.

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Vazão das Cataratas do Iguaçu chega a 24 milhões de litros por segundoPela manhã, foi registrada uma vazão de 18 milhões e 600 mil litros d’água por segundo

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Geladeiras: conheça as melhores opções para quem precisa de grandes volumesModelos têm recursos, faixas de preço e tamanhos atraentes, além de volumes que variam de 400 a 600 litros

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕