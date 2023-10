Discussão sobre US$ 100 bi de financiamento ambiental tem de ser retomada na COP, diz Ana Toni

Durante sua fala, Toni ainda lembrou que a próxima COP irá acontecer em um contexto político"complicado" (Garapa - Coletivo Multimídia/Wikimedia Commons)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 16h51., Ana Toni, afirmou nesta sexta-feira, 27, que a discussão sobre a promessa dos países desenvolvidos de financiamento climático anual de US$ 100 bilhões deve ser retomada na COP-28, que acontece nosem dezembro.

"Os US$ 100 bilhões foram prometidos na COP-15 e é um tema que temos de colocar para trás, porque é algo que está corroendo a confiança na COP. Sabemos que precisamos de muito mais de US$ 100 bilhões por ano, e por isso é fundamental que isso seja tratado na COP", reforçou a secretária durante participação no evento Brasil pelo Meio Ambiente (BPMA), na Amcham Brasil, em São Paulo..

A secretária ainda ressaltou que a Conferência deste ano também deverá se dedicar a discutir uma"mobilização mais ampla da economia mundial" sobre o financiamento de ações sustentáveis."Temos de avaliar como mobilizar o sistema financeiro para começar a valorizar esse financiamento sustentável e deixar os tipos de financiamentos que não cabem mais no mundo" explicou. headtopics.com

Na avaliação de Toni, o Brasil também deverá usar a conferência para reafirmar seus compromissos ambientais, com destaque para as iniciativas em direção à descarbonização e de garantia de um desenvolvimento"economicamente sólido e socialmente justo". Ela ainda reforçou a importância da garantia de investimentos para projetos sustentáveis, uma vez que o país"não tem essa folga fiscal".

Consulte Mais informação:

exame »

Eles juntos têm mais de 100 votos, disse Lula sobre acordo com PP e RepublicanosLula também afirmou que pediu a indicação de uma mulher para a Caixa Econômica, mas que o PP não tinha essa 'opção' Consulte Mais informação ⮕

Eles juntos têm mais de 100 votos, diz Lula sobre acordo com PP e RepublicanosLula também afirmou que pediu a indicação de uma mulher para a Caixa Econômica, mas que o PP não tinha essa 'opção' Consulte Mais informação ⮕

Haaland quebra jejum, City vence fora e mantém 100% na ChampionsO duelo, válido pela terceira rodada da Champions, foi realizado na Suíça Consulte Mais informação ⮕

Resumo do dia: PSG assume liderança do grupo, e City segue 100% na Liga dos CampeõesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Xavi: “Al clásico llegaremos al 100%”El técnico espera la recuperación de Lewandowski ante el Madrid y Ferran Torres se reivindica con otro gol europeo Consulte Mais informação ⮕

Campazzo pone al Madrid a 100El base argentino dispara el ataque blanco, el más anotador en la ACB y en Europa. Este jueves, clásico en la Euroliga ante el Barça Consulte Mais informação ⮕