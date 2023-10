Discussão, gritos e dedo no rosto: briga entre Ciro e Cid durante encontro do PDT quase chega às vias de fato

Cid Gomes, na posição mais à esquerda, e Ciro Gomes, de camisa verde à direita, durante o encontro do PDT — Foto: Reprodução, senador pelo Ceará — dois dos principais nomes do partido. Segundo relatos de pessoas presentes, em dado momento do evento os dois se levantaram da cadeira e iniciaram uma discussão descrita como, no mínimo, acalorada, com direito a gritos e dedo no rosto.

Os embates entre as alas simpáticas a Ciro e Cid dominaram quase todo o encontro, que reuniu os presidentes das seções estaduais no primeiro andar da sede do PDT, no Centro do Rio. Do térreo, era possível ouvir as vozes dos irmãos discutindo.

O encontro no Rio ocorreu após uma queda de braço travada entre o presidente nacional da sigla, o deputado André Figueiredo, e o senador Cid Gomes. Com o aval de Ciro, Figueiredo destituiu a Executiva do Ceará, que acabou reestabelecida via liminar. headtopics.com

As divergências entre os grupos do senador e do ex-presidenciável ocorrem desde o ano passado e circundam o mesmo tema: o apoio ao PT. Assim como fez no segundo turno das eleições, a ala de Cid defende que o partido retome a aliança e seja base do governador Elmano de Freitas, enquanto os ciristas preferem que a sigla fique na oposição.

