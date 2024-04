Dirigente do Botafogo depõe sobre acusações de manipulação de resultados

John Textor, dono da SAF do Botafogo chegou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3), pela tarde, com o novo treinador da equipe alvinegra, Artur Jorge. Logo após o desembarque no aeroporto, Textor foi para Cidade da Polícia, para depor sobre as acusações de manipulação de resultados no Brasileirão. Após ficar mais de 3h prestando depoimento, o dirigente foi até o Nilton Santos, onde o Botafogo foi derrotado por 3 a 1 pelo Junior Barranquilla, em confronto da Libertadores.

Textor falou com a imprensa no término do jogo e declarou que está tentando há muito tempo entregar as provas de manipulação no campeonato nacional: “Estou tentando há muito tempo entregar provas para pessoas que se importam com isso. Eu mandei para o STJD, eles continuam falando que eu não entreguei provas. Eu entreguei há semanas provas completas de manipulação de resultados. Os nomes foram omitidos para proteger a identidade dos jogadores envolvidos. Eu me importo com a le

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Band.com.br / 🏆 26. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Torcida do Botafogo invade perfil dos dois nomes cotados para o cargo de técnicoBotafogo segue na busca por um novo treinador, e negociações estão sendo tocadas por John Textor

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Palmeiras diz que vai processar Textor em três esferas por falasPalmeiras emitiu nota oficial contra John Textor, dono da SAF do Botafogo, nesta segunda-feira (11)

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

John Textor abre o jogo sobre Thiago Almada e promete novo reforço no Botafogo em 2024Dono do Botafogo, John Textor abriu o jogo sobre o interesse na contratação do meia Thiago Almada, do Atlanta United.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

John Textor, do Botafogo, é denunciado pelo STJD por não apresentar provas de corrupçãoDono da SAF alvinegra pode sofrer suspensão de até um ano

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

John Textor, do Botafogo, pe denunciado pelo STJD por não apresentar provas de corrupçãoDono da SAF do Botafogo, John Textor foi oficialmente denunciado pela procuradoria-geral do STJD nesta segunda-feira (25)

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente da CBF comenta denúncias de John Textor, do Botafogo, à arbitragem: 'A gente quer clareza'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »