Diretor do Santos cobrou Daronco antes de pênalti contra o Corinthians

Profissional do Peixe teve conversa ríspida com árbitro no intervalo do clássico, no domingo (29), que terminou empatado em 1 a 1. Isso aconteceu antes do polêmico pênalti em Soteldo, no segundo tempo da partida disputada na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão..

Uma das novidades da CBF para 2023 é que os telões dos estádios costumam mostrar ao público as análises do VAR e repetir lances. O próprio técnico Marcelo Fernandes também fez críticas ao ocorrido e questionou casos recentes que o Santos se envolveu em polêmicas com arbitragem.

- Quero aproveitar e perguntar, por que não passou na tela do estádio o lance do nosso primeiro gol, que dizem que foi regular? Porque na Vila Belmiro, por causa de um fio de cabelo, tiraram aquele golaço do Marcos Leonardo? Nesta noite, não passou o lance no telão. O quarto árbitro me falou que iria passar e até agora nada. headtopics.com

No lance, o camisa 10 do Peixe colocou a bola na frente e se enroscou com o uruguaio do Timão. A princípio, Daronco não viu infração, mas mudou a decisão após revisão no VAR. Duílio Monteiro Alves, revelou que questionará a CBF sobre o caso e pediu providências. Alessandro Nunes, gerente de futebol corintiano, também fez críticas

