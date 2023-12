Diplomata brasileiro fala sobre a posição do Brasil em temas internacionais

Temos de levar em consideração o sofrimento dos ucranianos e não podemos premiar a invasão, que é uma quebra da Carta da ONU. Mas também teremos de ser realistas e ver o que é possível. O diplomata afirma a posição do Brasil em alguns dos principais temas internacionais. Segundo ele: Não tinha cabimento Lula ir à posse do presidente argentino Javier Milei. Mas a relação entre Estados continua e o Brasil apoiará pedidos de empréstimos internacionais.

Provavelmente criaria problemas na região, mas a esperança é de que o norte-americano seja mais realista em um eventual novo governo. Sobre a Venezuela, Amorim afirmou que transformar uma disputa de fronteiras num tema de discussão popular, como fez Nicolás Maduro, é muito perigoso. Isso faz lembrar a Europa dos anos 20 e 30. Veja a seguir os principais trechos da entrevista: Assumiu um país que era um pária internacional ao final de 2022. Como o senhor avalia a inserção do Brasil, um ano depois? As coisas são mais que evidentes





