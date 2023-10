'Dificilmente teremos meta zero', diz Lula sobre déficit fiscal

Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteja lutando para que o país consiga zerar o déficit fiscal no ano que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta 6ª (27.out), durante um café da manhã com alguns jornalistas convidados, que essa meta fiscal dificilmente será alcançada. "Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai fazer. O que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero.

O presidente segue a linha de vários ministros de seu próprio governo, como o da Casa Civil, Rui Costa, além de grande parte do Partido dos Trabalhadores. Embora Lula saiba da importância em sinalizar ao mercado a disposição do governo com o controle de despesas, ele argumentou:"Se o Brasil tiver um déficit de 0,5% o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Praticamente nada.

