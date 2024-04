Diferencias de tributación entre comunidades autónomas en la campaña de la Renta 2023-2024

La campaña de la Renta 2023-2024 está a la vuelta de la esquina y, como viene siendo habitual, servirá para aflorar las grandes diferencias de tributación que hay entre unas comunidades autónomas y otras. Estas pueden suponer apenas unos cientos de euros en el caso de los contribuyentes de menos ingresos y ascender a varios miles en el caso de los más acaudalados.

A modo de ejemplo: las rentas medias tienen un trato más favorable en las provincias vascas y un castigo fiscal mayor en Cataluña y Extremadura. Las más altas, por su parte, encuentran en Madrid su oasis tributario y el mayor tipo impositivo en la Comunidad Valenciana. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) grava los ingresos obtenidos por los contribuyentes en cada ejercicio

Calendario de la declaración de la renta 2023-2024: cuándo empieza, borrador y plazosLa campaña comienza en dos semanas, el próximo 3 de abril, y se extenderá hasta el 1 de julio

