Diferença entre conta profissional e pessoal no Instagram

O Instagram permite que seus usuários tenham dois tipos de conta na plataforma: uma profissional e uma pessoal. Enquanto a primeira conta com recursos mais voltados a dados de audiência, e até mesmo a possibilidade de impulsionar posts pagos, o outro traz ferramentas limitadas, para quem deseja apenas navegar e publicar fotos e vídeos. E para te ajudar nisso, hoje o TecMundo te explica em detalhes a diferença entre elas, e como alterar uma conta 'profissional' para 'pessoal' no Instagram.

Confira! Veja também: Como fazer a foto 'Disney Pixar', nova trend do Instagram? Quais as diferenças entre uma conta profissional e uma pessoal? Como o próprio nome sugere, a conta profissional é um perfil mais voltado para quem trabalha com o Instagram. Nela, é possível ter acesso a uma série de estatísticas referentes à audiência de suas postagens, como número de compartilhamentos e contas alcançadas com ela. Também é possível acompanhar esses dados em seus stories, e até mesmo do perfil de um modo gera





