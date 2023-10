Diesel sobe 1% nos postos do Brasil na semana; gasolina e etanol recuam, diz pesquisa

O preço médio do diesel nos postos brasileiros subiu 1,07% na última semana de outubro ante a anterior, após a Petrobras ter elevado o preço de venda em suas refinarias, enquanto os valores médios de gasolina e etanol caíram nas bombas, apontaram nesta sexta-feira dados da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.

O repasse de reajustes de preços da Petrobras aos consumidores finais, nos postos, não é imediato e depende de uma série de fatores como margem da distribuição e revenda, adição de biocombustíveis e impostos.

