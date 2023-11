Dicas para vender mais na Black Friday

A pouco mais de uma semana da tão esperada Black Friday — que neste ano cai no dia 24 de novembro — os pequenos e grandes empreendedores seguem nos preparativos para alavancar as vendas. Por isso, a CNN conversou com a consultora de negócios do Sebrae-SP Ariadne Mecate, que preparou algumas dicas de como vender mais neste período, considerado um dos mais importantes para o varejo no ano.

1 - Entenda que a Black Friday é uma oportunidade Em primeiro lugar, é essencial que o empreendedor veja a Black Friday como uma oportunidade para seu negócio, e não apenas uma época para vender mais e com preços descontados. "É também uma oportunidade para a sua empresa vender para aqueles clientes que estão seguido sua página e ainda não compraram nada, por exemplo. É uma chance de abrir mercado", explica Mecate. 2 - Identificar produtos e serviços que serão ofertados com desconto Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, o segundo passo mais importante para alavancar as vendas na Black Friday é selecionar muito bem os produtos e serviços que serão ofertados com desconto para os cliente

: