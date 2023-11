Dicas para se preparar para o Enem

Está chegando e nesta fase final surgem muitas dúvidas e bate aquela ansiedade de ir bem na prova que pode te ajudar a entrar na tão desejada universidade e cursar a Por ser uma prova nacional, a aplicação será realizada em todo o país e será dividida em dois domingos: 05 e 12 de novembro. A primeira fase que será neste sábado contará com prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação.

A segunda fase será a vez de testar o conhecimento em ciências da natureza e matemática.Para te ajudar a como se preparar nesta reta final, especialistas trouxeram algumas dicas sobre as principais temáticas de cada matéria doÉ sempre bom reforçar alguns pontos importantes para o primeiro dia de prova. Cláudio Hansen, gerente pedagógico e professor de Geopolítica da Descomplica, plataforma de ensino online para vestibular, traz alguns lembretes e orientações para quem vai aplicar para o Enem deste ano.o local da prova normalmente é próximo ao endereço de residência por uma questão de logística, só que neste ano Hansen disse que recebeu muitas mensagens de alunos falando que o local do Enem estava muito distante da sua casa. “O dia da prova é um dia que você tem que chegar bem, não deve chegar estressado e nem agitado. Por isso conheça o seu local de prova e chegue cedo, para não ter o risco de perder essa oportunidad

:

BAND.COM.BR: Enem: professor e aluna nota mil dão dicas para ter pontuação máxima na redaçãoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

G1: Enem 2023: veja 5 dicas do que fazer na véspera da provaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Enem 2023: cuidados com corpo e mente são recomendados na reta final do exameEnem 2023: cuidados com corpo e mente são recomendados na reta final do exame

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Enem 2023: Veja 20 motivos para você ser eliminado do exameEnem 2023: Veja 20 motivos para você ser eliminado do exame

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Hospedar domínio: como ter seu site na internet e escolher um bom provedorNeste artigo, separamos dicas importantes sobre como hospedar seu domínio e escolher o melhor provedor, veja.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Cineme-se: dicas de filmes sobre grandes shows da históriaCineme-se: dicas de filmes sobre grandes shows da história

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »