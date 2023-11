Dicas para pesquisar os menores preços na Black Friday

A Black Friday acontece no próximo dia 24 de novembro e é uma data aguardada pelos brasileiros por prometer descontos em produtos como celulares, televisores e eletrodomésticos. O problema é que nem sempre os preços realmente valem a pena e ainda costumam acontecer denúncias de lojas que aumentam o valor de um produto para então aplicar uma “oferta” que o devolve ao custo original.

Para não cair nessas ciladas, as dicas são não se deixar levar pelos anúncios, comparar ofertas de lojas diferentes e tentar sempre analisar se o preço apresentado faz sentido para o seu bolso. O Guia de Compras conversou com especialistas para te ajudar a montar uma estratégia para economizar de verdade nessa Black Friday. 🕵️ Comece a pesquisar agora É recomendado que o comprador comece a pesquisar o quanto antes para ter noção dos preços. “Não há tabelamento no Brasil e, por isso, é ainda mais importante conhecer os valores médios”, diz o Procon-SP, procurado pelo Guia de Compra

:

CNNBRASİL: Cuidado com golpes na Black FridayEspecialista em prevenção a fraudes alerta sobre os principais golpes na Black Friday e dá dicas para evitar cair neles.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Consumidores devem estar atentos a golpes na Black FridayA menos de 10 dias para a Black Friday , que neste ano ocorre no dia 24 de novembro, consumidores devem estar atentos para não cair em golpes e transformar a expectativa de bons negócios em frustração.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

PORTALR7: Jojo Todynho anuncia férias e dá dicas sobre destinoA funkeira Jojo Todynho anunciou que irá tirar alguns dias de férias e deu dicas sobre o destino que irá visitar. Ela publicou uma foto na primeira classe do avião e afirmou que a vida não é um morango. A decisão de tirar férias aconteceu logo após a artista voltar de uma viagem.

Fonte: portalR7 | Consulte Mais informação »

G1: Guia de Compras: Ar-CondicionadoComprar um aparelho de ar-condicionado para refrescar a casa ou o escritório no calor é uma boa ideia. Mas, diferente dos modelos de ar-condicionado portátil, é preciso primeiro descobrir o valor certo em BTUs (unidade de potência que o aparelho atinge por hora para resfriar o ambiente), para não "faltar" ou "sobrar" frio no local de instalação. Para isso, o mais indicado é confirmar com um profissional especializado, que pode ser indicado pelo fabricante do produto, se o modelo desejado é a melhor escolha. Esse técnico também vai cuidar da instalação do ar-condicionado, que requer especialização para furar as paredes da casa, passar as tubulações e realizar o procedimento de forma correta. Também é bom prestar atenção na avaliação de consumo fornecida pela Procel e pelo Inmetro e escolher um aparelho na categoria A, que tem maior eficiência energética. No caso dos condomínios, também vale checar com o zelador e a administração se a rede elétrica do prédio comporta um equipamento desses, que gasta mais energia.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Copo Stanley: mantenha sua bebida gelada por horasDescubra o segredo do copo Stanley para manter sua bebida gelada por horas e saiba onde encontrar o produto a preços mais acessíveis na Black Friday 2023

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Como ficar seguro na era dos relacionamentos mediados pelos apps de namoroConfira as dicas de como se proteger ao usar aplicativos de namoro e evitar riscos e golpes

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »