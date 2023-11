Dicas para o Enem: o que fazer e o que não fazer na hora da prova

Os candidatos do Enem vão encarar 45 questões de Linguagens e Códigos — que compreendem as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (inglês ou espanhol) —, 45 questões de Ciências Humanas, que abordam as matérias de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, além da escrita da Redação. É preciso foco e concentração ao longo das cinco horas e meia de prova, como recomendam professores ouvidos pelo GLOBO.

Para especialistas, o exame representa, a rigor, um 'verdadeiro teste de resistência' aos alunos. Mas, afinal, o que fazer e o que não fazer na hora da prova? Confira a seguir uma lista com indicações formuladas por profissionais consultados pelo GLOBO. Este conteúdo faz parte doespecialmente voltado para estudantes do Enem, e criado em parceria com a Plataforma AZ de Aprendizagem. Até a data da prova, que acontecerá neste domingo (dia 5 de novembro) e no próximo (dia 12), reportagens exclusivas serão publicadas no Os portões de todos os locais de prova são abertos ao meio-dia, no horário de Brasília, e fechados às 13h. Daí em diante, não é mais permitida a entrada de nenhum candidato. O exame se inicia então às 13h30. No dia 5, a prova se estende até 19h. No dia 12, até 18h30. O ideal, segundo professores, é planejar a chegada ao local de prova ao meio-dia. O candidato pode assim escolher o lugar mais confortável na sala, de acordo com a sua preferênci

:

G1: Enem 2023: veja 5 dicas do que fazer na véspera da provaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: Enem: professor e aluna nota mil dão dicas para ter pontuação máxima na redaçãoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

EXAME: Dicas para se preparar para o EnemEspecialistas trazem dicas sobre as principais temáticas de cada matéria do Enem e orientações para o dia da prova

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Confira dicas para apostar na final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Enem 2023: Ao menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de provaEnem 2023: Ao menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de prova

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Enem 2023: Pelo menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de provaEnem 2023: Pelo menos oito capitais terão transporte gratuito em dias de prova

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »