Dicas para montar um escritório em casa mais aconchegante

Assim como a maioria dos brasileiros, você passa a maior parte do seu dia em frente a um computador, provavelmente já pensou em como montar um escritório em casa mais aconchegante ou um espaço gamer, certo? Segundo a pesquisa Digital 2023: Global Overview Report da DataReportal, considerando 45 nações, o Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente a uma tela - são 56,6% das horas acordadas usando um computador ou smartphone.

Aqui vamos explorar todas as possibilidades de reinventar seu espaço de trabalho, estudo ou lazer. Desde gadgets a decoração, trouxemos dicas de como aproveitar o melhor dos dois mundos, a produtividade e a diversão. 1. Escolha o ambiente ideal Nem todo mundo tem um cômodo extra para montar um escritório em casa, mas é possível delimitar o espaço dentro do quarto ou na sala. O importante é não misturar os dois ambientes, isso porque quando o espaço do trabalho e do descanso não estão bem separados, nem um e nem o outro são bem aproveitados. A dica aqui é setorizar bem o espaço do computado





🏆 1. Tec_Mundo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Aprenda a otimizar o seu roteador Wi-Fi com dez dicas simplesMuitos fatores podem influenciar na hora de conectar um dispositivo à rede sem fio

Fonte: jornalextra - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Como apostar em escanteios? Aprenda passo a passoAprenda passo a passo como fazer apostas em escanteios

Fonte: Lance! - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Aprenda como evitar problemas na coluna | Gardênia CavalcantiCerca de 80% da população teve, tem ou terá transtornos como artrose, bico de papagaio e hérnia de disco

Fonte: jornalodia - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

iPhone 15: conheça 6 recursos secretos do novo celular da Apple e aprenda como usá-losBateria, câmera e localização contam com funções inéditas

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Tempo seco pode agravar quadros respiratórios; veja dicas de como enfrentar a baixa umidade do arInmet emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para os próximos dias para áreas em 16 estados e mais o DF. Manter-se hidratado é o melhor remédio contra o tempo seco.

Fonte: g1 - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Dicas para iniciantes: como apostar em lutas do UFCMaior categoria de MMA do mundo, UFC se destaca também no universo das apostas esportivas

Fonte: Lance! - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »