Dicas para evitar atrasos no Enem

As provas do Enem neste ano acontecem em dois domingos. Nos dias 5 e 12 de novembro. E sempre tem aquela turma que chega em cima da hora ou da de cara com o portão fechado. Saiba como evitar. A FazendaTwo and Half Men 2.0 está chegando: 12 anos após a demissão de Charlie Sheen, nova série de Chuck Lorre tem data de estreia

:

BAND.COM.BR: Enem: professor e aluna nota mil dão dicas para ter pontuação máxima na redaçãoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

G1: Enem 2023: veja 5 dicas do que fazer na véspera da provaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

EXAME: Dicas para se preparar para o EnemEspecialistas trazem dicas sobre as principais temáticas de cada matéria do Enem e orientações para o dia da prova

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Dicas para o Enem: o que fazer e o que não fazer na hora da provaConfira uma lista com indicações formuladas por profissionais consultados pelo GLOBO sobre o que fazer e o que não fazer na hora da prova do Enem.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALODIA: Saiba as principais regras que podem levar a eliminação no Enem 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CNNBRASIL: Enem demanda que estudante saiba fazer pausas para descanso, diz professorÀ CNN Rádio, o coordenador do Grupo Educacional Etapa, Edmilson Motta, afirmou que, como a prova é longa, os inscritos precisam administrar o tempo e o desgaste físico e psicológico

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »