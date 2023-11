Diagnosticada com síndrome rara, Celine Dion faz primeira aparição pública em três anos

Obrigada, Céline Dion, por sua grande generosidade. O time todo ficou muito feliz em conhecer você e sua família', escreveu. Entenda Celine Dion foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida em 2022. A doença afeta o sistema nervoso central, especificamente o cérebro e a medula espinhal. A síndrome é uma condição neurológica rara e causa espasmos musculares e debilitantes.

