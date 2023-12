Dia Nacional do Samba: a ligação entre samba e Candomblé

Neste 2 de dezembro, reverenciamos o Dia Nacional do Samba, um ritmo que transcende fronteiras e tem suas raízes entrelaçadas com a riqueza cultural afro-brasileira. No berço do samba, a Praça Onze, Rio de Janeiro, o quintal do Terreiro de Candomblé de Tia Ciata da Oxum foi um epicentro de influência. Tias como Josefa propagaram não apenas o ritmo, mas também as palavras dos rituais afro-religiosos nas escolas de samba.

Elas batizaram termos como "barracão" e dedicaram quadras, chamadas de terreiros de samba, a santos católicos associados a Orixás, desafiando preconceitos da época. Tia Surica, uma venerável sambista da Portela, destaca a forte ligação entre samba e Candomblé, ressaltando que o samba contribui significativamente para a divulgação da religião afro-brasileira





