Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação é celebrado em 21 de novembro com objetivo de conscientizar sobre a importância da educação e compromisso com os direitos das crianças; diretor da Urmes Urgências Médico Escolares explica que garantia de qualidade da educação, hoje, vai além dos direitos básicosNo próximo dia 21, é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação.

A datae o dia 21 de novembro, escolhido em homenagem à Declaração dos Direitos da Criança, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta data em 1959. O principal objetivo da data nacional é conscientizar a população sobre a importância da educação. O autor da proposta de lei, o então senador Cristovam Buarque, destacou na época a necessidade de educar para combater as desigualdades e ensinar o exercício da cidadania., inspiração para a data nacional, traz dez princípios para guiar a garantia dos direitos das crianças, dentre os quais está o direito a receber educação em condições de igualdad





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Escola Municipal realiza evento 'Traçando Histórias' em comemoração ao Dia Nacional da Consciência NegraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Dia Nacional da Língua Portuguesa: 7 apps para aprender portuguêsPara quem está pensando em aprender, ou penas aprimorar o aprendizado da língua portuguesa, confira alguns aplicativos que podem ajudar nessa jornada.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 é encerradoPrimeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 é encerrado

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Festival Magé celebra Dia Nacional da CulturaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

PT quer instituir “Dia Nacional do Funk”Segundo projeto apresentado pelo hoje ministro Alexandre Padilha o dia 12 de julho seria decretado o “Dia Nacional do Funk”

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Rio ganha evento oficial para comemorar Dia Nacional do SambaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »