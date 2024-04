Detran-RJ lança canal de atendimento pelo WhatsApp

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) lançou nesta quarta-feira (dia 3) um canal de atendimento aos cidadãos pelo WhatsApp. A ferramenta fornece aos usuários informações sobre os principais serviços prestados pelo órgão, tanto no setor de veículo como nos de habilitação e identificação civil.

, transferência de propriedade, obtenção da primeira carteira de habilitação, renovação da CNH, primeira e segundas vias da carteira de identidade e substituição da Permissão para Dirigir pela CNH. Também é possível se informar sobre o sistema Desmonte-RJ, que dá mais transparência ao comércio de sucatas de veículos e de peças usadas no Estado do Rio. O sistema tem interação em tempo real. Basta que o usuário selecione uma das perguntas disponíveis de acordo com os assuntos. Segundo o Detran-RJ, a assistente virtual Drica vai perguntando se pode ajudar o usuário em algo mais. Se ainda restarem dúvidas, ele passa a conversar com um atendente humano

