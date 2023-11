Determinar causa da morte de Matthew Perry exigirá mais investigações, afirmam autoridades

A causa da morte do ator Matthew Perry em sua residência no sábado (28) exigirá medidas investigativas adicionais por parte do gabinete do examinador médico do Condado de Los Angeles antes de chegar a uma conclusão, de acordo com registros da agência. O médico legista atualizou o registro online de Perry na tarde deste domingo (29), listando a causa da morte como “adiada”.

Fama com “Friends” Mas foi o papel do afável e sarcástico Chandler na sitcom “Friends”, em 1994, que tornou Matthew Perry famoso. O personagem peculiar lhe rendeu uma indicação ao Primetime Emmy, em 2002. Ele também recebeu outras quatro indicações para o prestigiado prêmio de atuação na TV, incluindo duas por sua vez como Joe Quincy em “The West Wing”.

