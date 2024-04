Detento é morto durante briga em centro de detenção em São Paulo

Um detento foi morto no Centro de Detenção Provisória 2 de Pinheiros, em São Paulo. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. O crime ocorreu durante uma briga na enfermaria, onde o detento estava devido a uma reforma na cela.

O suspeito de assédio teria asfixiado a vítima. As autoridades solicitaram a prisão preventiva do agressor.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



UOLNoticias / 🏆 12. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Diplo sai do Lollapalooza direto para after com funk no centro de São PauloVários famosos estiveram presentes no after do DJ americano, que tocou no festival na sexta-feira, 22

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Centro de São Paulo tem quinto dia de apagões em sérieSegundo Enel, problemas começaram com danos em diferentes circuitos subterrâneos

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Energia do centro de São Paulo não tem prazo para ser normalizada, diz EnelA Enel continuará alimentando endereços com instabilidade de energia com geradores a diesel; problema começou na segunda-feira (18).

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Apagão no centro de São Paulo cancela espetáculo, lançamento de livro e fecha espaçosCom problemas na rede de distribuição de energia subterrânea da Enel, região conhecida pela efervescência cultural e pela boemia virou cenário de bares esvaziados e pessoas tentando voltar para casa no breu

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Centro de São Paulo tem novo apagão; Copan fica no escuroUm novo apagão deixa parte do centro de São Paulo no escuro pelo quarto dia seguido. Moradores da região relatam nas redes sociais nesta quinta-feira, 21, que prédios icônicos da capital, como Copan e Edifício Itália, na República, estão sem luz.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Sem luz: Centro de São Paulo tem nova queda de energiaEnel informou que tenta identificar problema e restabelecer fornecimento de energia elétrica

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »