Detenido en Málaga un supuesto colaborador del terrorista yihadista que mató a dos personas en Bruselas

La Policía Nacional ha detenido en Benahavís (Málaga, 8.085 habitantes) a Kamal Afoullah, un ciudadano belga de origen marroquí de 51 años al que las autoridades de Bruselas vinculan con Abdesalem Lassoued, autor del atentado yihadista que costó la vida, el pasado 16 de octubre, a dos aficionados suecos de fútbol en la capital belga, según ha informado el Ministerio del Interior.

Lassoued ―tunecino de 45 años en situación irregular en Bélgica que había huido de una cárcel de su país tras ser condenado a 26 años de cárcel por un intento de asesinato― fue abatido por la policía a la mañana del día siguiente en un café del municipio bruselense de Schaerbeek, después de que varios vecinos lo reconocieran tras haberse difundido un vídeo en las redes sociales en las que aparecía este asegurando haber...

