Detalhes chocantes dos vícios de Perry: 55 pílulas por dia, mentiras e furtos

Em outubro de 2022, Matthew Perry contou detalhes do inferno particular da dependência química. Ele chegou a ingerir 55 comprimidos de analgésicos por dia. O preferido era Vicodin, famoso por ser o remédio tomado pelo médico protagonista do seriado ‘Dr. House’ para suportar dores crônicas.

Quando ficava sem os medicamentos, o ator chegava a cometer um crime. Ligava para corretores, marcava visitas a imóveis à venda e vasculhava os armários dos banheiros à procura de pílulas. “Ninguém pensaria que Chandler iria roubar”, disse à jornalista Diane Sawyer, do canal ABC News, referindo-se a seu personagem em ‘Friends’.

Uma das últimas foi em uma clínica na Suíça, em 2020. Perry inventou sentir fortes dores no estômago e pediu o analgésico hidrocodona aos médicos. Foi atendido. Pouco depois, para realizar um procedimento cirúrgico (ele se submeteu a 14 operações ao longo da vida por conta dos vícios), aplicaram um anestésico, propofol, o mesmo que, em dose excessiva, causou a morte de Michael Jackson. headtopics.com

A combinação de substâncias foi quase letal para o astro da TV. “Meu coração parou por cinco minutos”, afirmou. A equipe agiu rápido com manobras de ressuscitação. Matthew voltou à vida com oito costelas quebradas em consequência da força aplicada por médicos e enfermeiros em seu peito.

O início do martírio do artista começou aos 14 anos. Após experimentar álcool pela primeira vez, passou a beber com frequência cada vez maior. Aos 18, ele já consumia de domingo a domingo. Em seguida, as dores resultantes de um acidente de ski o tornaram viciado em remédios. headtopics.com

