Destruição do Hospital Al Shifa em Gaza exige retiradas médicas rápidas, diz OMS

A destruição do Hospital Al Shifa, em Gaza, exigirá mais retiradas médicas e, em última análise, causará mais mortes caso as transferências não ocorram rapidamente, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (3). As forças israelenses, que deixaram o hospital na Cidade de Gaza na segunda-feira (1°) após uma operação de duas semanas, detiveram centenas de suspeitos de serem combatentes palestinos e deixaram um rastro de destruição por onde passaram.

"As pessoas que precisam de retirada médica aumentarão, e a retirada médica já está lenta", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Pessoas vão morrer porque não terão acesso aos serviços do Shifa ou devido à lentidão da retirada, porque não podem ser retiradas." Israel disse ter matado centenas de combatentes do Hamas que haviam se instalado no local. O Hamas e a equipe médica negam a presença de combatentes. "O processo de retirada tem que ser mais rápido", diss

