A Nintendo realizou ainda nessa terça-feira (14) uma transmissão, com cerca de 20 minutos, da Indie World. O evento revelou vários jogos de estúdios independentes em destaque, que chegarão ao Nintendo Switch nos próximos meses.

Se você perdeu a transmissão, mas está curioso para saber quais são as novidades, pode conferir tudo em nosso resumão especial! Destaques da Nintendo Indie World Shantae Advance: Risky Revolution Originalmente planejado para o Game Boy Advance, Shantae Advance Risky Revolution finalmente vai ver a luz do dia, com muitas novidades, no Switch. O título estará disponível em 2024. Core Keeper Core Keeper é um jogo de ação e exploração em 2D, com masmorras procedurais, voltado para uma jogabilidade com multijogadores. Além disso, há mecânicas de sandbox, como em Minecraft. On Your Tail On Your Tail é um jogo de aventura investigativa e de simulação de vida, ambientado em uma pequena cidade italiana. O jogador explora a linda cidade em suas férias, enquanto deve resolver um mistério. O jogo será lançado como um exclusivo temporário do Nintendo Switch, em 202

:

