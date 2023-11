Despejados do hotel New Luz, frequentadores da Cracolândia perdem moradia e assistência

Por oito anos, tive um CEP na Rua do Triunfo. Por mais que fosse uma moradia provisória, eu tinha um endereço fixo. Fui realocado em outro espaço na Praça da República, mas lá tenho hora para entrar e sair e não posso deixar os meus pertences”, lamenta Cleiton Ferreira, despejado do hotel New Luz na sexta-feira 10, quando a Vigilância Sanitária lacrou as portas da pensão que, por quase uma década, acolheu frequentadores da Cracolândia paulistana.

O espaço era o último hotel social remanescente do programa De Braços Abertos, que, inspirado nas bem-sucedidas experiências internacionais como o housing first, oferecia moradia, trabalho e tratamento a dependentes químicos sem exigir, como contrapartida, abstinência completa. O programa foi lançado em 2014 pelo então prefeito Fernando Haddad, do PT, mas durou pouco, apenas três ano





