Desmontando el mito creado por el porno: ¿cuál es la verdad sobre la eyaculación femenina?

El primero es la expulsión de un líquido diluido desde las glándulas de Skene y que contiene urea, ácido úrico y creatinina, mientras que la eyaculación femenina es la liberación de un líquido blanquecino, espeso y escaso desde la llamada próstata femenina. Algo muy importante a resaltar es que las dos se pueden producir sin necesidad de alcanzar el orgasmo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELPAIS_BRASIL: Cuando Taylor encontró a TravisMedios supuestamente serios intentan analizar la obsesión que despierta la relación entre la cantante y el jugador de fútbol. Que no traten de ganar el Pulitzer con su investigación, la respuesta es sencilla: a veces es agradable ver gente feliz

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Amnistía Internacional acusa a Israel de usar fósforo blanco contra civiles en la frontera de LíbanoLa organización documenta al menos nueve casos de personas heridas por proyectiles que contienen esta sustancia, prohibida por el derecho internacional cuando se emplea sobre objetivos no militares

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Planalto faz reunião sobre Orçamento em meio a debate sobre meta fiscalSegundo relatos, eventual mudança na meta fiscal para o ano que vem não foi diretamente debatida, mas discutiu-se a evolução da arrecadação nos últimos meses e medidas para garantir elevação das receitas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Justiça extingue processo sobre a construção de piscina em cobertura de IpanemaCondomínio pedia a interrupção das obras, alegando riscos à estrutura, o que não ficou comprovado, segundo decisão judicial

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: 'Culpar a mulher não é nenhuma novidade', diz Jada Smith sobre tapa no OscarDe tráfico na adolescência a uma vida regrada, ex-mulher de Will Smith repassa altos e baixos de sua vida em livro

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Deputado pede audiência ao Ministério da Justiça para falar sobre execuções de políticos em QueimadosBairro onde crime ocorreu tem áreas com histórico de confronto entre milicianos e traficantes

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕