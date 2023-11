Desmatamento para plantações de borracha ameaça florestas na Ásia

Mais de 4 milhões de hectares de cobertura de árvores —uma área equivalente ao tamanho da Suíça— podem ter sido desmatados para dar lugar a plantações de borracha desde a década de 1990. A demanda global por borracha natural está aumentando, e estima-se que entre 2,7 milhões e 5,3 milhões de hectares adicionais de área de plantação poderiam ser necessários até 2030 para atender a essa demanda.

Pesquisas descobriram que as plantações de borracha estão substituindo as florestas naturais e outros sistemas agrícolas





